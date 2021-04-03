Москва, 3 апреля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития Российской Федерации совершенно исключает возможность передачу предустановленными приложениями персональных данных граждан России иностранным компаниям. Соответствующее заявление распространила сегодня, 3 апреля, пресс-служба министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Персональные данные

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой АНО «Информационная культура» написала, что практически все предустанавливаемые приложения на мобильные устройства, продаваемые в России, так или иначе могут передавать данные пользователей иностранным IT-компаниям. Речь идет о приложениях, которые должны быть предустановлены на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России с 1 апреля. Исключение составило приложение платежной системы «Мир», которое не содержит аналитических блоков от Google и Facebook.

Однако в Министерстве цифрового развития России исключают, что предустановленные приложения могут передавать персональные данные граждан РФ за рубеж.

«Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян, в том числе иностранным компаниям», — заявили в Министерстве цифрового развития.

Аргументация у министерства довольно своеобразная — якобы потому, что ПО загружается из магазинов приложений, то и передавать персональные данные они не будут.

Но при этом в Минцифре признали, что некоторые «технические» данные приложения все же передают.

«Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы», — заявили в Минцифры.