Малоярославецкий район, Калужская область, 3 апреля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. На всей территории Калужской области существует вероятность подтопления пониженных участков местности вследствие активного снеготаяния, накопления талой и дождевой воды и повышения уровня грунтовых вод. Об этом 3 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

40.mchs.gov.ru Река Лужа в Малоярославецком районе

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Из-за резкого таяния снега вода в реке Луже, притоке реки Протвы, стала прибывать по одному сантиметру в час. Сегодня утром под водой оказался наплавной мост и участок дороги, которая ведет к трём населенным пунктам Малоярославецкого района — Игнатьевскому, Бородухино и Дубровке. На данном участке выставлен временный водомерный пост, организована лодочная переправа. Эвакуация не требуется. В населённых пунктах есть колодцы с питьевой водой. У жителей имеется запас продуктов питания. В результате подъёма уровня воды также прогнозируется подтопление рекой Ворей пяти приусадебных участков в населённом пункте Собакино Износковского района. Накануне в области был подтоплен наплавной мост через реку Исьму. Отрезанными оказалась деревня Аграфенино Боровского и два садовых товарищества. Связь налажена только с помощью лодочной переправы, которая будет действовать, пока вода не спадёт.

За последние 12 часов уровень воды в реке Протве поднялся на 104 см, в реке Угре на 77 см, в реке Ока на 52 см, а в реке Жиздре вода поднялась только на 10 см. Пик половодья в регионе МЧС прогнозирует на середину апреля.