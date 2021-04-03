Токио, , 14:12 — REGNUM Студия Platinum Games неожиданно выпустила в сервисе Apple Arcade игру World of Demons. Об этом 3 апреля сообщил портал Eurogamer.

World of Demons представляет собой экшен-игру, в которой геймерам предлагается выступить в роли охотника на демонов. Разработчики выложили в сеть релизный трейлер с демонстрацией игрового процесса. Стоит отметить, что World of Demons является эксклюзивом игровой платформы Apple.

Геймеры знают Platinum Games по таким популярным играм, как Bayonetta, The Wonderful 101, Astral Chain и NieR: Automata. Apple запустила сервис Arcade в сентябре 2019 года.

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