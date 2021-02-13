Киев, , 13:44 — REGNUM Владелец закрытых на Украине телеканалов, народный депутат Рады и член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак считает, что указ президента Зеленского о введении персональных санкций против него является не только «вопиющим случаем внесудебного и антиконституционного преследования, которое ведется по политическим мотивам», но и «абсолютно маразматическим решением, которое ради одного человека создает огромную головную боль для каждого жителя Украины и каждой организации в стране».

Об этом он заявил на брифинге 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат заявил, что фактически указом президента он был лишен права свободно распоряжаться заработанными деньгами, с которых уплачены все необходимые налоги и сборы.

«В качестве эксперимента я попробовал открыть еще одну карту к своему счету, который был заблокирован в связи с санкциями. Попытался оплатить со своего счета товары первой необходимости, но и это оказалось невозможно», — заявил Козак, отметив, что статья 43 Конституции Украины гласит, что «каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается».

«Однако решение президента Зеленского лишает меня этого конституционного права», — отметил он.

Соответственно, подчеркнул политик, коммунальные службы, органы государственной власти, которые предоставляют ему услуги, не получат предусмотренных законом платежей.

«Фактически Зеленский заставляет меня не выполнять свои обязательства, с которыми я согласен, чем посягает на мои честь, достоинство и права, гарантированные статьей 21 Конституции Украины: «Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы». Подобные действия к тому же прямо запрещены статей 68 основного закона: «Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей».

Козак отметил, что работники организаций, коммунальных служб и органов власти, предоставляющие ему такие услуги, находятся в аналогичном положении и не понимают, почему преступная и незаконная деятельность Зеленского становится препятствием для того, чтобы они могли реализовывать свое право на труд, кормить и обеспечивать себя и свои семьи.

В завершение депутат еще раз напомнил, что президент Зеленский и его окружение не могут привести никаких конкретных доказательств своих обвинений в его адрес.

«Точно так же им нечего ответить любому из украинцев, который после введения персональных санкций после меня вынужден начать жить по двойным стандартам ради удовлетворения мелочной мести и политических амбиций Владимира Зеленского», — резюмировал оппозиционный политик.

ИА REGNUM напоминает, что санкции против Козака, которые привели к блокированию его активов, включая и телеканалы, были введены 2 февраля. При этом по законодательству Украина в принципе не может вводить санкции против собственных граждан, а доказательства вины депутата были объявлены секретными документами, которые нельзя показать общественности.

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский запланировал следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны на 19 февраля — «для принятия решений, направленных на устранение угроз национальной безопасности государства».