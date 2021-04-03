Москва, 3 апреля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Законопроект, совершенствующий порядок применения электронных документов в судопроизводстве, а также регламентирующий удаленное участие в заседаниях с помощью личных смартфонов или планшетов, является необходимой и своевременной мерой по упрощению доступа к правосудию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов «Попечитель» Антон Молчанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Процессуальное законодательство в области гражданского и административного права уже содержит нормы, позволяющие проводить судебные заседания в формате видео-конференц-связи (ст. 153.1 АПК РФ, ст. 155.1 ГПК РФ, ст. 142 КАС РФ). Однако закон содержит оговорку, согласно которой проведение заседания в формате видеоконференции возможно при наличии в судах технической возможности осуществления такой связи.

К слову, техническое оборудование для проведения видеоконференций уже установлено во всех судах и учреждениях ФСИН. Вместе с тем необходимо заметить, что количество такого оборудования в судах и госучреждениях не позволяет обеспечить право на дистанционное участие в заседании суда каждому желающему участнику процесса. При этом видеоконференция возможна исключительно в здании судов по предварительному согласованию о наличии свободного времени, что также несёт в себе трудности организации этого процесса.

Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и существующие арбитражные суды зачастую расположены в большой удалённости друг от друга, что способствует расходам на проезд и проживание участников судебного разбирательства. Также в последние годы отмечается существенный рост количества рассматриваемых судами дел. Суды перегружены, в том числе по причине необходимости заблаговременно извещать участников о времени и месте разбирательства почтой.

В наш век технических возможностей любой мессенджер наделён функцией видеосвязи. Также существует масса систем видеоконференций, таких как Zoom, Skype и другие. Абсолютно любой смартфон при наличии интернет-трафика позволит обеспечить дистанционное присутствие в судах.

Предложение правительства России разрешить проведение судебных заседаний с использованием личных телефонов и планшетов — своевременная и необходимая мера по упрощению доступа к правосудию, которая способна существенно облегчить для судов организацию судебного заседания с дистанционным участием сторон и снизить судебные расходы, связанные с проездом и проживанием участвующих лиц в другом регионе страны.

Без юмора в профессии юриста трудно и скучно… Однако хочется надеяться, что предложение главы правительства РФ Михаила Мишустина не станет первоапрельской шуткой», — отметил адвокат Московской коллегии адвокатов «Попечитель» Антон Молчанов.

Напомним, о том, что правительство России обсуждает проект закона, который разрешит участвовать в заседаниях судов посредством видеоконференций с личных телефонов и планшетов, известил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 апреля 201 года. По его словам, «это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе».