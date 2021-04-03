Тегеран, , 08:47 — REGNUM 2 апреля официальный представитель МИД Китая призвал США снять санкции против Ирана, заявив, что снятие санкций необходимо для возвращения страны к СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что ядерная проблема Ирана находится в подвешенном состоянии, отметив, что Китай занял справедливую позицию и сыграл конструктивную роль в этом отношении.

Она подчеркнула, что Китай примет участие во встрече, которая состоится на следующей неделе в Вене с целью достижения консенсуса по сохранению СВПД и обсуждения подготовки дорожной карты поэтапного и взаимного возвращения к ядерной сделке.

Хуа сообщила, что односторонний выход Соединенных Штатов из ядерной сделки был главной причиной эскалации проблемы иранской ядерной программы, отметив, что Китай приветствует возвращение США к СВПД.

«Китай будет работать с другими участниками СВПД для продвижения политического урегулирования иранской ядерной проблемы, защищая при этом свои законные права и интересы участников сделки», — подчеркнула она.