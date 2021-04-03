Тампа, США, , 05:20 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 130:77.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, записавший на свой счёт 36 очков.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал форвард Эндрю Уиггинс, набравший 15 очков.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 24-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на 18-м месте.

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