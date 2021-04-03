Майами, США, , 04:24 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Рублёв два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, одна ошибка на подаче и 3 из 8 брейков.

В финале турнира Хуркач сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.

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