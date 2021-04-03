Москва, 3 апреля 2021, 01:58 — REGNUM Соединенные Штаты могут стать лидером по деградации населения при возможной легализации тяжелых наркотиков, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков 2 апреля на своем канале в Telegram.
По его словам, американские радикальные политические силы во всех сферах начали масштабное наступление.
«Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации», — подчеркнул сенатор.
Таким образом Пушков прокомментировал легализацию марихуаны в американском штате Нью-Йорк. При этом штат стал уже 15-м регионом США, где разрешили употреблять этот наркотик.