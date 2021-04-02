Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Япония и США обсудят поставки важных компонентов чипов, стремясь решить проблему дефицита полупроводниковой продукции. Переговоры пройдут 16 апреля во время первой встречи лидеров двух стран. Об этом 2 апреля сообщает Reuters.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга станет первым мировым лидером, который навестит президента США Джо Байдена с тех пор, как он занял офис Белого дома. Встреча, изначально запланированная на 9 апреля, была перенесена на 16 апреля.

Переговоры состоятся на фоне того, как бизнес многих стран приходит в упадок из-за дефицита полупроводниковой продукции. Это уже вынудило многие компании в США сократить поставки товаров.

Ожидается, что лидеры США и Японии обсудят проблему нехватки чипов, сообщил представитель администрации США.

«Могу точно сказать, что обе страны во многом могут повлиять на технологии полупроводниковой продукции и мы постараемся найти решение по поводу того, как обеспечить надежность цепей поставок чипов», — уточнил официальное лицо.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в начале 2021 года крупнейшие мировые автомобилестроительные компании столкнулись с дефицитом полупроводниковых устройств. Из-за этого многие производители были вынуждены приостановить часть линий и снизить объёмы выпуска автомобилей.