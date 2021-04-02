Москва, 2 апреля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В пятницу, 2 апреля, в центре Москвы в офисном здании на Зубовском бульваре произошло сильное возгорание. Огнём был охвачен третий этаж бизнес-центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Пожар на Зубовском бульваре

Василий Иванов ИА REGNUM Пожар на Зубовском бульваре

На место происшествия прибыли пожарные расчёты, из здания были эвакуированы люди. По предварительной информации, источник пожара — кухня одного из фастфудов на третьем этаже. По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС России, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Отметим, здание на Зубовском бульваре многоэтажное, на первых трёх этажах располагаются кафе, рестораны и магазины. По последним данным, никто не пострадал.