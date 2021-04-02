Подгорица, , 22:21 — REGNUM Франция хочет, чтобы реформа верховенства права имела первостепенное значение при проведении реформ, заявил в интервью черногорскому телеканалу RCTG 2 апреля посол Франции в Черногории Кристиан Тимонийе.

Тимонийе напомнил, что с начала переговорного процесса в 2012 году в 2021 Черногория открыла все главы европейского законодательства и закрыла три. Таким образом, по его словам, Черногория опередила страны региона в процессе евроинтеграции.

«Период до 2025 года, о котором упоминала Еврокомиссия в 2018 году должен был ознаменоваться «сильной политической волей, осуществлением эффективных и устойчивых реформ и окончательным решением споров с соседями». Остальное всё ещё предстоит сделать». Тимонийе

Он отметил, что после смены власти в Черногории в духе демократии страна добилась еще большего.

Тимонийе «Это доказательство зрелости и решающего этапа, как для государств-членов, так и для их общественного мнения. Теперь мне нужно добиться успешного сотрудничества между президентом и новым парламентским большинством. Нам всем сейчас нужно показать, что национальные интересы выше партийных. Некоторые страны региона преуспели в этом, как, например, Хорватия, и тем самым ускорили переговорный процесс. На практике это означает, что все политические партии должны уважать основные европейские ценности и ориентиры. Это также означает воздерживаться от заявлений или инициатив, которые могут нарушить хрупкое равновесие хрупкого региона».

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