Сан-Франциско, США, , 21:54 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, портал The Athletic сообщил о намерениях «Голден Стэйт Уорриорз» заключить новое многомиллионное соглашение с разыгрывающим Стефеном Карри ближайшим летом.

По данным портала, клуб хочет подписать со звездным баскетболистом 4-летнее соглашение на общую сумму в 217 миллионов долларов, что может вновь сделать его самым высокооплачиваемым игроком НБА.

Текущий договор между сторонами рассчитан до лета 2022 года, Стефен Карри получает по нему 43 миллиона за сезон.

В текущем регулярном чемпионате НБА Карри принял участие в 41 матче и в среднем набирает 29,2 очка, 5,0 подбора и 6,1 передачи за матч.