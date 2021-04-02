Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была проинформирована о стрельбе в районе Капитолия прямо во время брифинга. Об этом 2 апреля сообщает CNN.

Репортер спросил: «Капитолий закрыт на входы и выходы из-за угрозы безопасности и, насколько мне известно, вы не в курсе происходящего. Могли бы вы нам напомнить, тем не менее, где сейчас президент и кто с ним»?

«Очевидно, что я не в курсе ситуации в Капитолии. Но могу сказать, что президент США всегда путешествует вместе с охраной, которая обеспечивает его полную безопасность», — уточнила Псаки.

Было добавлено, что президент США Джо Байден ранее в пятницу отправился в Кэмп-Дэвид (Camp David), загородную резиденцию президентов страны и там вместе с ним находятся охранники.