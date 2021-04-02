Афины , 2 апреля, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Отказ властей от закупки у России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» связан с нежеланием ссориться с руководством Европейского союза, передаёт 2 апреля Vouli.

Presidency.gr Флаг Греции

Таким образом греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис ответил оппозиционеру Алексису Ципрасу, бывшему премьер-министру Греции, который осудил нежелание властей покупать российский препарат.

Мицотакис «И я не думаю, что вы хотите использовать вакцину, не одобренную Европейским агентством лекарственных средств».

Глава греческого правительства напомнил, что его словацкий коллега Игор Матович из-за «Спутника V» ушёл в отставку вместе с остальными министрами.