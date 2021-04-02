Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США За последние сутки в США зафиксировано более 79 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 2 апреля университет Джонса Хопкинса, суммирующий динамику эпидемии в стране.

По информации университета, за последние 24 часа было выявлено 79 029 новых случаев заражения.

С их учетом общее число заражений в США превысило 30,5 млн.

Кроме того, за сутки скончались 1064 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Общее число жертв эпидемии коронавируса в США составляет более 553 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают удерживать первое место в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса и смертности от COVID-19.

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