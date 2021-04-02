Донецк, , 19:45 — REGNUM С начала суток 2 апреля украинские боевики пять раз обстреляли территорию ДНР, было выпущено 39 мин калибра 120 мм. Применяли передвижные миномётные расчёты, сообщили в управления Народной милиции республики.

В Народной милиции установили, что боевики осуществляли ведение огня двумя мобильными миномётными расчетами, «которые постоянно передвигались вдоль линии соприкосновения между населёнными пунктами Авдеевка и Первомайское».

В донецком ведомстве добавили, что эти «кочующие» расчёты, не имея чётких целеуказаний, наносили свои удары «в направлении жилых районов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция ДНР проинформировала об интенсивном обстреле посёлка Спартак.

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