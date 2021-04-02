Вашингтон, 2 апреля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор (Ирландия) попросил промоушен создать специальный пояс в честь заслуг в ММА.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

«Пришла пора разыграть эту детку в следующем поединке. Прошу UFC: создайте пояс Макгрегора. Предлагаю розовое золото и рубины», — написал боец в Twitter.

Следующий бой Макгрегор должен провести 10 июля против Дастина Порье (США).

Это будет третий поединок Макгрегора и Порье. В первом бою в сентябре 2014 г. ирландец нокаутировал американца в I раунде. Во втором поединке в январе 2021 г. Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во II раунде.