Брянск, , 17:50 — REGNUM Строительство нового спортивного объекта началось в Бежицком районе Брянска. Крытый футбольный манеж возведут в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе правительства региона.

Строители приступили к обустройству внутриплощадочных сетей и разработке котлована под свайное поле. В одноэтажном здании центральным местом станет футбольное поле, кроме того, в манеже предусмотрены вспомогательные помещения, четыре раздевалки на 10 человек каждая, комнаты для тренеров, пункт первой помощи, санитарные и технические узлы.

По заключению государственной экспертизы стоимость объекта в составляет 402,91 млн рублей. В 2021 году лимит бюджетных ассигнований предусмотрен в размере 111,7 млн рублей, в 2022 и 2023 годах — 202,59 млн рублей и 168,02 млн рублей соответственно.