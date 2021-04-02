Москва, , 17:23 — REGNUM Актриса и блогер Настасья Самбурская прокомментировала обвинения со стороны продюсера Виктора Дробыша. Она опубликовала историю в своём Instagram-аккаунте, где пообещала рассказать «как было на самом деле».

Самбурская написала, что обнародует информацию о том, как «девочек заставляют ходить на клипы побираться», а также ходить «в рестораны к высокопоставленным друзьям» продюсера. Актриса отметила, что собиралась уйти из продюсерского центра Дробыша еще в 2018 году, но испугалась и осталась еще на год, так как он угрожал «разрушить квартиру» Самбурской.

ИА REGNUM напоминает, что Настасья Самбурская решила отказаться от услуг Виктора Дробыша и подала на него в суд. Продюсер рассказал в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», что актриса «не платила» ему и «не хотела выступать».

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