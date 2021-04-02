Подгорица, 2 апреля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Швейцарская авиакомпания Edelweiss с июля 2021 откроет авиалинию в Черногорию.

Riik@mctr Самолет авиакомпании Edelweiss

В частности, рейсы в черногорский Тиват из Цюриха будут выполняться с 1 июля по конца сентября раз в неделю по четвергам.

Авиакомпания Edelweiss анонсировала четыре новых направления на лето 2021 года из Цюриха.

С 1 июля 2021 года будут открыты авиалинии с греческими городами Превеза / Лефкас и Скиатос, Тиват и Ньюквей в Великобритании