Стокгольм, 2 апреля 2021, 21:08 — REGNUM На прошлой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен создал настоящую шумиху. «Лёвен предупреждает: демократия в опасности», «Лёвен: шведская демократия в опасности» и «Лёвен: демократия под угрозой» — лишь некоторые из заголовков в газете Expressen, на телеканале SVT и газете SvD. То, что эти заявления создают повод броским заголовкам, — неудивительно. Но о чем Лёвен на самом деле хотел предупредить? На этот вопрос в своей авторской статье постаралась ответить журналистка SvD Йоханна Мёлестрём.

Стефан Лёвен
Стефан Лёвен
Frankie Fouganthin

«Так просто отмахнуться от этих заявлений, как от глупости или как от запала для нового огня популизма. И это так просто — подшучивать над социал-демократией в Швеции, которая всегда представляла считающиеся правыми партии в качестве небольшого или, возможно, недопустимого зла. Раньше говорилось, к примеру, что когда социал-демократы потеряли власть в 1976 и 1991 годах, то и у бывших народных избранников, и у вновь избранных создалось впечатление государственного переворота.

Стефан Лёвен
Стефан Лёвен
Frankie Fouganthin

Но сам факт, что действующий премьер-министр заявляет о недемократичности оппозиции, на самом деле, гораздо опаснее…

Причина кроется в том, что понятие «демократия» включает в себя несколько компонентов. Во-первых, подразумевается демократический процесс принятия решений, к которому прибегают для вовлечения мнений (зачастую специально противоположных) других людей. Во-вторых, речь должна идти о демократических ценностях, которые есть ключевое, пусть и несколько размытое, понятие.

В самом узком значении демократические ценности подразумевают те ценности, которые ведут к продолжению народовластия (например, люди не должны идти на выборы по вопросу отмены всеобщих выборов). Часто к ним добавляются принципы свободы слова и верховенства закона. Но иногда понятие расширяется до такого предела, что она в конечном итоге включает в себя всё то, что одной конкретной партии (или одному конкретному политику, например, Стефану Лёвену) не нравится. И тут-то власть теряется.

Шведский риксдаг
Шведский риксдаг
Self-taken

Ибо если ведущие политики вместо того, чтобы объяснять, почему их собственная политика лучше, чем политика других, просто отмахиваются от политических противников, обвиняя их в недемократичности, то тогда понятие демократии размывается. Тогда и четкого ответа нет — находится ли демократия в опасности. Об опасности кричать «волки!», когда их вовсе нет, предупреждал еще древнегреческий баснописец Эзоп.

Факты заключаются в том, что сейчас нет вообще каких бы то ни было признаков угрозы демократии, если парламентские выборы выиграет оппозиция. Напротив, новая политика не будет устраивать тех, кто сейчас у власти, что по большому счету по определению угрожает социал-демократии. Но, видимо, для некоторых это не так очевидно, даже если и Лёвен осознает в глубине души, что это на самом деле так», — написала Мёлестрём.