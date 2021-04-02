Стокгольм, , 21:08 — REGNUM На прошлой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен создал настоящую шумиху. «Лёвен предупреждает: демократия в опасности», «Лёвен: шведская демократия в опасности» и «Лёвен: демократия под угрозой» — лишь некоторые из заголовков в газете Expressen, на телеканале SVT и газете SvD. То, что эти заявления создают повод броским заголовкам, — неудивительно. Но о чем Лёвен на самом деле хотел предупредить? На этот вопрос в своей авторской статье постаралась ответить журналистка SvD Йоханна Мёлестрём.

Стефан Лёвен Frankie Fouganthin

«Так просто отмахнуться от этих заявлений, как от глупости или как от запала для нового огня популизма. И это так просто — подшучивать над социал-демократией в Швеции, которая всегда представляла считающиеся правыми партии в качестве небольшого или, возможно, недопустимого зла. Раньше говорилось, к примеру, что когда социал-демократы потеряли власть в 1976 и 1991 годах, то и у бывших народных избранников, и у вновь избранных создалось впечатление государственного переворота.

Стефан Лёвен Frankie Fouganthin

Но сам факт, что действующий премьер-министр заявляет о недемократичности оппозиции, на самом деле, гораздо опаснее…

Причина кроется в том, что понятие «демократия» включает в себя несколько компонентов. Во-первых, подразумевается демократический процесс принятия решений, к которому прибегают для вовлечения мнений (зачастую специально противоположных) других людей. Во-вторых, речь должна идти о демократических ценностях, которые есть ключевое, пусть и несколько размытое, понятие.

В самом узком значении демократические ценности подразумевают те ценности, которые ведут к продолжению народовластия (например, люди не должны идти на выборы по вопросу отмены всеобщих выборов). Часто к ним добавляются принципы свободы слова и верховенства закона. Но иногда понятие расширяется до такого предела, что она в конечном итоге включает в себя всё то, что одной конкретной партии (или одному конкретному политику, например, Стефану Лёвену) не нравится. И тут-то власть теряется.

Шведский риксдаг Self-taken

Ибо если ведущие политики вместо того, чтобы объяснять, почему их собственная политика лучше, чем политика других, просто отмахиваются от политических противников, обвиняя их в недемократичности, то тогда понятие демократии размывается. Тогда и четкого ответа нет — находится ли демократия в опасности. Об опасности кричать «волки!», когда их вовсе нет, предупреждал еще древнегреческий баснописец Эзоп.

Факты заключаются в том, что сейчас нет вообще каких бы то ни было признаков угрозы демократии, если парламентские выборы выиграет оппозиция. Напротив, новая политика не будет устраивать тех, кто сейчас у власти, что по большому счету по определению угрожает социал-демократии. Но, видимо, для некоторых это не так очевидно, даже если и Лёвен осознает в глубине души, что это на самом деле так», — написала Мёлестрём.