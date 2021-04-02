Вашингтон, 2 апреля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Делегация Ирана не вступит в переговоры с коллегами из США «ни на каком уровне» во время очной встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которая должна пройти 6 апреля. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

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Напомним, что на следующей неделе Иран и остальные мировые державы, участвующие в ядерной сделке 2015 года, проведу переговоры в Вене. Отмечается, что конференция будет посвящена обсуждению конкретных мер по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная совместная сессия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), включающая Иран и группу 4+1, состоялась 2 апреля в режиме онлайн. В ходе сессии участники сосредоточили своё внимание на возможности возвращения США к ядерной сделке и обеспечении полного, надлежащего выполнения условий СВПД.