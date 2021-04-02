Каир, , 16:00 — REGNUM Египетская администрация Суэцкого канала рассчитывает получить компенсацию в размере $1 млрд за блокировку канала. Об этом заявил глава администрации водного пути Усама Рабия, 2 апреля сообщает CNBC.

По его словам, затраты учитывают потери доходов от блокировки канала, а также стоимость работ по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. Рабия добавил, что докризисное судоходство по каналу будет восстановлено к 3 апреля.

Вместе с тем пробка грузовых кораблей может привести к серьезным последствиям для портов и поставок по всем миру.

Рабия отметил, что соглашение о компенсации может быть достигнуто до конца недели. В противном случае, если дело дойдет до суда, Египет будет удерживать судно Ever Given в Большом Горьком озере рядом с каналом, где контейнеровоз проходит техническое обслуживание.

В настоящее время продолжается следствие, выясняющее причины инцидента. По словам Рабии, продолжается расшифровка черного ящика.

CNBC также обратило внимание на возможные проблемы с выплатами. В частности, Ever Given принадлежит японской компании. Однако судно зарегистрировано в Панаме и зафрахтовано в Тайване. Кроме того, судно управляется немецкой компанией, а экипаж — из Индии.

В тайваньской Evergreen Marine Corp уже сообщили, что не несут ответственности за инцидент.

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