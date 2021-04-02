Тайбэй, 2 апреля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Общее количество погибших в результате схода пассажирского поезда с рельсов на острове Тайвань увеличилось до 51. Об этом 2 апреля сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

U.S. National Transportation Safety Board Сошедший с рельсов поезд

«Согласно последней информации министерства транспорта, было окончательно подтверждено, что число погибших составило 51», — говорится в сообщении.

Также указывается, что число пострадавших при крушении, которые получили медицинскую помощь, составило 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 48 погибших в результате крушения пассажирского поезда на Тайване.