Москва, , 15:44 — REGNUM В Московской области суд рассмотрит уголовное дело о похищении ребёнка, сообщили 2 апреля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Преступление совершено 25 декабря 2020 года. По данным следствия, две женщины, действуя по предварительному сговору, ввели в заблуждение хозяйку квартиры в Подольске, рассказав ей о необходимости оказания её месячному ребёнку медицинской помощи. Они похитили младенца, скрывшись на автомобиле под управлением мужчины, который знал о преступных намерениях.

По факту похищения младенца было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Следствие установило причастность к совершению преступления трёх жителей Пензенской области. Их задержали и допросили. В рамках расследования дела были организованы очные ставки, проведены экспертизы. Дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.