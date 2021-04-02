Ханты-Мансийск, , 15:43 — REGNUM В число кандидатов в состав сборной России по биатлону на олимпийский сезон включены Наталья Ушкина, Кристина Резцова, Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков. Такое решение 2 апреля принял тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР).

В предварительные составы женской и мужской команд вошли по 24 биатлониста. За основу были взяты результаты на международной арене и на чемпионате России.

Правление СБР утвердил окончательный состав после прохождения биатлонистами углубленного медицинского обследования.

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