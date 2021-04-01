Ханты-Мансийск, , 12:31 — REGNUM Первое место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону заняла представительница Мордовии Наталья Ушкина. Она прошла дистанцию за 30 минут 39,1 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второй стала представительница Ямало-Ненецкого автономного округа Лариса Куклина, которая совершила один промах и отстала от победительницы на 8,6 секунды.

Замкнула тройку Ульяна Кайшева, представляющая Удмуртию. У неё также один промах и 46,5 секунды отставания.

Ушкина со следующего сезона будет выступать за Румынию. В юношеском возрасте она привлекалась в сборную для участия в международных стартах, за главную сборную страны она не выступала.

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