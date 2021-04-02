Уфа, 2 апреля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. 202 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 56 132 случая заражения этой инфекцией. При этом по области констатировали смерть 1117 пациентов с COVID-19, в том числе 10 таких пациентов скончались за минувшие 24 часа: 66-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и органов дыхания, 61-летняя, 62-летняя, 73-летняя и 85-летняя женщина, а также 68-летний мужчина страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 82-летний мужчина, 79-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 62-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием, 33-летняя женщина страдала заболеванием печени.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области выздоровели 52 863 человека, в том числе за минувшие 24 часа справились с вирусом 219 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 апреля по области за сутки выявили 199 новых носителей коронавируса.