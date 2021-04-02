Уфа, 2 апреля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Доследственную проверку после сообщений медиков о невыплате положенных денежных компенсаций организовали в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Rosminzdrav.ru Медик в защитном костюме

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Сообщается, что стражи порядка получили обращения от работников скорой медицинской помощи Ишимбайской ЦРБ. Медики сообщили, что им не выплачиваются положенные страховые выплаты и денежные компенсации в связи с оказанием медпомощи лицам с коронавирусом, также сообщалось и о других нарушениях трудовых прав работников.

В настоящее время следователи проверяют эту информацию, а также своевременность и полноту выплат медикам. По итогам проверки они примут процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выясняют причины отказа в выплате семье скончавшегося медика.