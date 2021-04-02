Москва, , 14:33 — REGNUM Удорожание авиабилетов связано не только с изменением курса валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт авиаотрасли, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Пассажиры в аэропорту Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) регулярно пересчитывает условный курс валют, к которому привязана стоимость авиабилетов на международных рейсах в глобальных системах бронирования.

Большая часть затрат у авиакомпаний считается в валюте, а доходная часть — в рублях. К тому же выросли аэропортовые сборы. Средняя стоимость бронирования билета за рубеж в начале марта составила 15 тыс. рублей.

Во-первых, рост цен связан с необходимостью скомпенсировать авиаперевозчикам издержки связанные с фактом не открытия авиасообщений с рядом стран (почти 25% международных рейсов еще пока не будут открыты). Этот факт сильно сказался на росте конкуренции авиакомпаний на внутреннем рынке.

Во-вторых, объем рынка международных перевозок по всему миру сильно сократился и переориентация на внутренние перевозки чтобы скомпенсировать убытки от простоя самолетов не только в России, а рост предложений на внутреннем рынке лишь усилит конкуренцию.

В-третьих, сейчас высокий сезон на покупку билетов и спрос сильно влияет на цену. Сейчас спрос на зарубежные поездки из-за коронавируса намного ниже обычного, что опять же корректируется вынужденным повышением цен.

В авиакомпаниях знают, что в каникулы, на майские, летом и под Новый год туристов много. Вот почему цены на билеты в эти даты всегда высоки. Когда перевозчики не могут спланировать загрузку самолета, они снижают цены и устраивают распродажи.

В-четвертых, стоимости керосина по-прежнему в России больше, чем в других странах и продолжает дорожать. Расходы на топливо составляют большую часть стоимости билета. Даже при падении стоимости нефти стоимость топлива только растет. Однако, стоимость топлива по территории России неравномерна. Цены на Дальнем Востоке почти в полтора, а то и в два раза выше.

В целом, к резкому росту цен на авиабилеты привели ограничения как по странам куда можно полететь, так и по числу доступных авиарейсов, при том что теперь россияне стали тратить на авиабилеты за рубеж на 40% больше и летать чаще.

Авиакомпании боятся остаться без пассажиров. Поэтому дальнейшее повышение цен рискованно. Будем ждать господдержки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России подорожали авиабилеты. В Минтрансе заявили, что информация о том, что в России произошёл резкий скачок цен на авиабилеты, не соответствуют реальному положению дел.

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