Екатеринбург, 2 апреля 2021, 14:22 — REGNUM Сотрудников администрации Екатеринбурга эвакуировали, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
В ратушу поступило сообщение о минировании здания. Из-за этого все работники самостоятельно эвакуировались.
В настоящий момент в здании администрации работают сотрудники правоохранительных органов и чрезвычайных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали студента, пошутившего насчёт минирования своего колледжа.
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