Тверь, , 13:13 — REGNUM Проектно-изыскательские работы по строительству межпоселкового газопровода от ГРС «Кашин» к деревням Введенское и Бурмакино с отводами на деревню Рождествено и село Козьмодемьяновское Кашинского городского округа Тверской области завершены при участии компании «Газпром газораспределение Тверь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 2 апреля. Ранее глава региона Игорь Руденя назвал газификацию одним из ключевых факторов развития муниципалитетов и повышения качества жизни людей.

«Главные ориентиры при реализации программы газификации — это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления — это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона», — отметил Игорь Руденя.

Проект реализуется по Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020−2024 годы. Строительство газопровода в Кашинском городском округе запланировано на 2021 год. Его протяженность составит 32,7 км, ввод объекта в эксплуатацию позволит подключить к природному газу порядка 200 домов в деревнях Введенское, Крапивино, Борихино Леушино, Мялицино, Бурмакино, Рождествено и селе Козьмодемьяновское. В перспективе будет газифицирована молочно-товарная ферма в Бурмакино.

Отметим, что масштабная газификация Тверской области стартовала в 2020 году — Тверская область в числе первых субъектов Российской Федерации подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением президента Российской Федерации.

В рамках программы до 2025 года планируется газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Впервые газ придёт на юго-запад региона — в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. На северо-востоке — в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа. Работы по повышению уровня газоснабжения в рамках реализации программы будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Со своей стороны правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. Всего к 2025 году в Тверской области планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.