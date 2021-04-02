Вашингтон, 2 апреля 2021, 12:34 — REGNUM Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила 1 апреля, что ждет рекомендаций от врачей и службы безопасности Капитолия, прежде чем пригласить президента Джо Байдена выступить с его первым обращением к совместному заседанию Конгресса,
Об этом она заявила во время своей еженедельной пресс-конференции.
По ее словам, решение отчасти зависит от доктора Брайана Монахана, нынешнего штатного врача Конгресса, а также генерал-майора Уильяма Уокера, недавно назначенного сержантом палаты представителей. Законодатель добавил, что именно они определят, как именно безопасным образом провести выступление в условиях пандемии коронавируса и сколько людей смогут присутствовать на нем.