Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила 1 апреля, что ждет рекомендаций от врачей и службы безопасности Капитолия, прежде чем пригласить президента Джо Байдена выступить с его первым обращением к совместному заседанию Конгресса,

Об этом она заявила во время своей еженедельной пресс-конференции.

«Я надеюсь, что это будет скоро», — сказала Пелоси, имея в виду визит Байдена в законодательный орган.

По ее словам, решение отчасти зависит от доктора Брайана Монахана, нынешнего штатного врача Конгресса, а также генерал-майора Уильяма Уокера, недавно назначенного сержантом палаты представителей. Законодатель добавил, что именно они определят, как именно безопасным образом провести выступление в условиях пандемии коронавируса и сколько людей смогут присутствовать на нем.

«Мы будем ждать совета врача Капитолия, сержанта по поводу того, сколько человек может быть размещено», — сказала она.