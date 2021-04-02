Джакарта, , 12:15 — REGNUM На пасхальной службе в кафедральном соборе в Джакарте разрешили занять лишь 20% или 309 мест, сообщает Antara.

В самом соборе будут присутствовать 200 человек и ещё 109 человек смогут разместиться на площади. Присутствовать смогут здоровые прихожане в возрасте 18−59 лет.

В Страстную пятницу месса будет проходить в 15:00 и 18:00 по местному времени.

Полиция также установила систему видеонаблюдения вокруг площади собора для усиления безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, безопасность во время долгих пасхальных праздников в Индонезии будет обеспечивать вооруженная полиция.

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