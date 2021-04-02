Варшава, , 11:44 — REGNUM В экшен-игре Dying Light стартовало праздничное событие под названием «пасхальная охота». Об этом сообщалось 1 апреля на официальной странице проекта в Steam.

В ходе «пасхальной охоты» геймерам нужно будет искать особые гранаты, разукрашенные под пасхальные яйца. За выполнение всех задач ивента игроки получат новое оружие и костюм.

Напомним, Dying Light — это приключенческий экшен с открытым миром, разработанный польской студией Techland. Его релиз состоялся в 2015 году.

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