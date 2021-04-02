Москва, , 11:34 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Тамбов» Дмитрий Герман отказался от прохождения проверки на полиграфе. Об этом сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что Герман прибыл по вызову в офис РФС. Его опросили по различным вопросам, в том числе по ставкам на тотализаторе. При этом от прохождения теста на полиграфе он отказался.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Герман и Александр Еркин дадут показания в Российском футбольном союзе (РФС). Их подозревают в ставках и участии в договорных матчах.

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