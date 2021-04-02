Барнаул, 2 апреля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Забайкальский край получил большую партию вакцины от коронавируса — более 13 тысяч доз. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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«Мы получили новую поставку — 13 200 доз вакцины от коронавируса. В этом месяце мы получим ещё более 29 тысяч доз инъекции. Всю вакцину распределяют в прививочные пункты. За весь период вакцинации в регион поступило 77 362 дозы инъекции», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 2 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 206 человек, причём 53 из них обнаружили за последние сутки.

В крае на сегодняшний день работает 62 пункта вакцинации: 57 стационарных и пять передвижных. Иммунитет от коронавируса подучили уже более 58 тысяч забайкальцев, из них более 45 тысяч человек ввели два компонента инъекции (полностью вакцинированы).

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