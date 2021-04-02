Брюссель, , 09:36 — REGNUM Группа депутатов Европарламента выступила с совместным заявлением, в котором осудила провал переговоров между властями Грузии и оппозицией. Текст обращения был опубликован на сайте европейского законодательного органа.

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Депутаты 1 апреля провели встречу с представителем Европейского совета Кристианом Даниэльсоном, который посещал Грузию и курировал переговоры. В Европарламенте одобрили действия Даниэльсона и возложили вину за провал переговоров на политических лидеров Грузии.

«В этом виноваты и правящая, и основные оппозиционные партии, участвующие в обсуждениях, но особая ответственность ложится на правящую партию», — говорится в обращении.

В нём депутаты также отметили, что подобные действия грузинских политических лидеров отразятся на взаимоотношениях Тбилиси и Брюсселя.

«Европейский парламент, в частности, призовёт к последствиям с точки зрения финансовой помощи ЕС, включая приостановку дальнейших выплат и повышение условий, связанных с макрофинансовой помощью ЕС и программами бюджетной поддержки», — отметили депутаты.

Обращение подписали Дэвид Макаллистер, Марина Кальюранд, Андрюс Кубилюс, Виола фон Крамон-Таубадель, Свен Миксер, Михаэль Галер и Пятрас Ауштрявичюс.

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