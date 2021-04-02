Минск, 2 апреля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, являющийся председателем Высшего Государственного совета Союзного государства, поздравил президента России Владимира Путина с Днем единения народов двух стран и отметил, что стороны многого достигли в союзном строительстве. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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«Двадцать пять лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, ставший отправной точкой для развития двусторонних интеграционных процессов. За это время наши страны многого достигли в союзном строительстве», — говорится в поздравительном сообщении.

Также белорусский президент отметил, что базирующееся «на принципах суверенного равенства» взаимодействие в Союзном государстве будет и впредь отвечать интересам народов России и Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко уточнил, что в Союзном государстве, по его мнению, уже сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, что способствует повышению качества жизни и благосостояния жителей двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что защита белорусского производителя должна быть приоритетным вопросом, однако при этом необходимо помнить об обязательствах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).