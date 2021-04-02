Полевской, Свердловская область, , 09:00 — REGNUM Пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали после ДТП в Свердловской области, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Женщина-водитель минивэна Mitsubishi Dion, заканчивая прохождение затяжного поворота и зацепив колесом обочину, «не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения с последующим съездом в правый кювет».

Пострадали пятеро детей, один из них госпитализирован. Инцидент произошёл в Полевском ГО. Водитель не пострадала, как и пассажир на переднем сидении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге направили в суд дело о резонансном ДТП с Lexus, в ходе инцидента погибло двое человек.

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