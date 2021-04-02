Анадырь, 2 апреля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. На Чукотку вернулась зима — сильный ветер с метелью нарушили жизнедеятельность округа, пишет ИА «Чукотка».

ИА REGNUM Метель

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2 апреля из-за циклона отменили авиарейсы, в школах Анадыря и посёлка Угольные Копи — занятия, закрыли ледовую переправу через Анадырский лиман.

В международном аэропорту «Угольный» отменены все рейсы. Прибытие самолёта из Москвы и вылет его в обратно предварительно отложены на 4 апреля.

На побережьях морей сильный ветер с метелью, такая погода сохранится до 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Магадан оказался во власти снежного циклона — 31 марта город засыпало, затруднено движение общественного транспорта.