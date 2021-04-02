Токио, , 08:39 — REGNUM Южная Корея и Япония снова не смогли найти точки соприкосновения по ключевым проблемам двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, 1 апреля состоялась встреча главы департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёля и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунаси.

В ходе переговоров и последующего совместного обеда представители двух стран обсудили основные проблемы двусторонних отношений, включая компенсации корейским жертвам принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны.

Японская сторона повторила свою прежнюю позицию, согласно которой, решение проблем зависит от Сеула. В свою очередь, южнокорейский дипломат призвал к поиску решений посредством диалога между правительствами.

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