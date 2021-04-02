Сеул, , 08:12 — REGNUM В сети появились фотографии дорожных испытаний рестайлинговой Hyundai Elantra N. Снимки автомобиля размещены на сайте Motorauthority.

Рестайлинговый Hyundai Elantra N Motorauthority

Модель была заснята на одной из дорог Германии. На данный момент наиболее мощной машиной модельного ряда марки является Elantra N Line. Она появилась на мировом авторынке в декабре 2020 года. Данная модель комплектуется 1,6-литровым турбированным двигателем максимальной производительностью 201 л. с.

Что же касается машины, запечатленной на фото, то она оснащена двухлитровым турбированным силовым агрегатом, который выдаёт 275 «лошадей» (354 Нм). Мотор передаёт крутящий момент на передние колёса через шестискоростную механическую трансмиссию. Также будет доступна версия с восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Внешне обновлённая Elantra N Line отличается более крупными дисками колёс, мощной тормозной системой, а также более крупными патрубками выхлопа и небольшим антикрылом.

Напомним, компания Hyundai Motor приступила к приёму заказов на удлинённый кроссовер Tucson L нового поколения. Длина автомобиля, предназначенного для китайского рынка, на 130 мм больше, чем у модели для Европы.

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