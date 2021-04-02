Москва, , 07:59 — REGNUM Законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей и систематически нарушающих правила дорожного движения (ПДД) намерены в ближайшее время внести в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жёстких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами. Мы обязательно внесем в ближайшее время соответствующий законопроект», — отметил Жириновский.

Инициативу предполагается внести в связи с массовым ДТП в центре Москвы, которое устроил блогер Эдвард Бил.

«Этот человек окончательно обнаглел», — уверен депутат.

1 апреля на Смоленской площади произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял Эдвард Бил. Женщина, которая находилась за рулем другой машины, попавшей эту аварию, скончалась в больнице.

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