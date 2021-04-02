Ханой, , 07:37 — REGNUM Отставку премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука одобрило национальное собрание республики в связи с истечением его полномочий, сообщает Вьетнамского новостное агентство (VNA).

Сообщается, что 446 из 452 депутатов одобрили отставку главы правительства. Свою должность Нгуен Сан Фук покинет, когда в республике изберут нового премьер-министра.

Отставка премьер-министра связана с начавшейся в Вьетнаме ротации высших руководящих кадров страны, включая главу правительства, председателя национального собрания и президента. В январе на съезде Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Сан Фука рекомендовали к выдвижению кандидатом на должность президента на период с 2021 по 2026 год. Голосование будет проходить 5 апреля 2021 года.