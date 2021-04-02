Москва, , 07:31 — REGNUM Цена билетов на авиарейсы в некоторые города России увеличилась на 15−120% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на агрегаторы Aviasales, Туту.ру, Кupibilet, OneTwoTrip.

Речь идет об услугах авиаперевозчиков, которые будут предоставляться с апреля по июнь. Самый большой скачок цен зафиксирован на рейсы из Москвы в Набережные Челны (121%), в Томск (91%), а также Нижнекамск (88%). Кроме того, билеты из Сочи в Пермь подорожали на 58%, а из Новосибирска в Нижневартовск — на 41%.

Также повысилась стоимость авиаперелетов из российской столицы в Чебоксары, Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск, Якутск, Сыктывкар, Краснодар, Минеральные Воды и ряд других российских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Аэрофлота» распространила информацию о том, что в период пандемии авиакомпания перелагала ввести в РФ тариф на негарантированные перелеты.

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