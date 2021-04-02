Загреб, , 07:44 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман 1 апреля провели личную встречу с вице-председателем северно-македонского правительства Николой Димитровым, с которым они обсудили двусторонние отношения и приближение Северной Македонии к ЕС, и подтвердили уверенную поддержку Хорватии его европейского пути. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Пленкович на встрече с Димитровым обменялся мнениями о подготовке Скопья к открытию переговоров о членстве в Европейском союзе и двустороннем сотрудничестве.

Премьер-министр подчеркнул уверенную поддержку Хорватии европейского пути Северной Македонии, осуществление реформ, а также готовность оказать необходимую профессиональную помощь.

Они также обсудили совместные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

Грлич-Радман провел отдельную встречу с Димитровым, на которой были подтверждены традиционно дружественные двусторонние отношения, а также продолжение поддержки Хорватии процесса евроинтеграции Северной Македонии.