Сараево, , 07:42 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 апреля сообщил членам президиума Боснии и Герцеговины, что нынешняя администрация США не готовит вторую версию Дейтонского соглашения, но от политиков в этой стране ожидает проведения реформ, чтобы сделать это государство функциональным, что включает в себя «ограниченные» поправки к существующей Конституции. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Блинкен направил совместное письмо Милораду Додику, Желько Комшичу и Шефику Джаферовичу, в котором было указано, что США гордятся тем, что способствовали прекращению войны в Боснии и Герцеговине и обеспечению мира.

«Дейтонское соглашение послужило отличной основой для развития Боснии и Герцеговины, что позволило государству наладить устойчивый путь к членству в Европейском союзе и более тесное сотрудничество с альянсом НАТО. Конечно, с самого начала было известно, что Дейтонское соглашение — не вечный документ, и что со временем он будет обязательно пересмотрен», — говорится в письме.

Он отметил, что очевидные недостатки Дейтонского соглашения были подтверждены и осуждены Европейским судом по правам человека.

«Необходимо внести ограниченные поправки в конституцию для реформирования избирательной системы и согласования с критериями интеграции с ЕС и решениями Европейского суда», — пояснил Блинкен ожидания Вашингтона относительно Боснии и Герцеговины.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.