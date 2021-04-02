Тегеран, , 08:33 — REGNUM 1 апреля власти Ирана и Таджикистана провели обмен двумя заключенными, при этом ещё один осужденный иранец получил помилование от таджикского президента Эмомали Рахмона, заявило министерство юстиции Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иранские заключенные вернулись на родину по итогам проведения консультаций между министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном об обмене и помиловании осужденных», — сообщил заместитель министра юстиции Ирана, глава комитета по обмену заключёнными Махмуд Аббаси.

Как отметил Аббаси, Иран и Таджикистан осуществляют плодотворное правовое и судебное сотрудничество, стремясь взаимодействовать в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее Зариф с официальным визитом прибыл в Душанбе (Таджикистан), чтобы принять участие в конференции «Сердце Азии», посвящённой главным образом текущей ситуации в Афганистане.